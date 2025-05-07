Мадуро: Венесуэла восхищена народом бывшего СССР за вклад в победу над нацизмом
Посещение венесуэльской делегацией празднования Дня Победы в Москве подчеркивает уважение и восхищение народом России за вклад СССР в победу над нацизмом в 1945 г. Об этом заявил прибывший в Россию президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Мероприятия в честь Дня Победы начались 7 мая с официального визита Мадуро. Президент РФ Владимир Путин вместе с венесуэльским коллегой проведут переговоры в узком и расширенном составах. Мадуро останется и для участия в других мероприятиях по случаю 80-летия Победы.
8 мая ожидается официальный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Это будет третий контакт Путина и Си с начала 2025 г. – в январе они проводили встречу по ВКС, в феврале разговаривали по телефону.