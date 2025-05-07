Газета Berliner Zeitung призвала канцлера Мерца приехать в Москву в День Победы
Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен обязательно приехать в Россию на парад Победы, посвященный 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Такое заявление сделала немецкая газета Berliner Zeitung.
Издание назвало возможный визит «дипломатическим сюрпризом», который нужен, чтобы «держать открытой дверь, которую Запад давно хотел захлопнуть». Авторы приводят пять причин, почему Мерцу нужно прилететь в Москву: проявить уважение, продемонстрировать себя как сильного переговорщика, защитить экономические интересы Германии, вернуть страну на мировую арену, призвать Москву продлить трехдневное перемирие.
Berliner Zeitung считает важным, что в России сейчас находится от 2000 до 2500 немецких компаний, с владельцами которых нужно налаживать контакт. Они могут «проинформировать канцлера по вопросам России гораздо больше, чем просто последний пакет санкций».
6 мая Мерц стал канцлером ФРГ по итогам второго тура голосования. Он набрал 325 голосов из 316 требующихся. В первом туре – утром 6 мая – ему не удалось добраться до этой цифры, тогда он получил 310 голосов.