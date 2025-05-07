Песков: России больше неинтересен формат G8
Россию больше не интересует участие в «группе восьми» (G8). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва больше не считает формат группы релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на лидирующую роль.
«Центр экономического развития уже сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов», – пояснил представитель Кремля.
Группа G7 является международным объединением ведущих экономических держав. В ее состав в настоящий момент входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа была известна как G8, поскольку в нее также входила Россия. Но после присоединения Крыма страна была исключена из ее состава.
7 мая 2025 г. президент США Дональд Трамп раскритиковал решение об исключении России из состава G8. По его мнению, если бы страна оставалась в группе, конфликта на Украине, возможно, не было бы. При этом Трамп добавил, что сейчас не лучшее время для возвращения России в группу, поскольку «мы упустили тот момент».