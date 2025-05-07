Песков: России больше неинтересен формат G8

7 мая 2025 г. президент США Дональд Трамп раскритиковал решение об исключении России из состава G8. По его мнению, если бы страна оставалась в группе, конфликта на Украине, возможно, не было бы. При этом Трамп добавил, что сейчас не лучшее время для возвращения России в группу, поскольку «мы упустили тот момент».