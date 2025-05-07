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Песков: России больше неинтересен формат G8

Ведомости

Россию больше не интересует участие в «группе восьми» (G8). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва больше не считает формат группы релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на лидирующую роль.

«Центр экономического развития уже сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов», – пояснил представитель Кремля.

Группа G7 является международным объединением ведущих экономических держав. В ее состав в настоящий момент входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа была известна как G8, поскольку в нее также входила Россия. Но после присоединения Крыма страна была исключена из ее состава.

7 мая 2025 г. президент США Дональд Трамп раскритиковал решение об исключении России из состава G8. По его мнению, если бы страна оставалась в группе, конфликта на Украине, возможно, не было бы. При этом Трамп добавил, что сейчас не лучшее время для возвращения России в группу, поскольку «мы упустили тот момент».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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