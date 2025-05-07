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Bloomberg: ЕС введет пошлины на самолеты Boeing в ответ на тарифы США

Ведомости

Евросоюз намерен ввести повышенные пошлины на самолеты Boeing, если переговоры с США по торговле не приведут к успеху. Они направлены на деэскалацию торгового конфликта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами ЕС.

Как сообщает агентство, пошлины на самолеты будут включены в план по введению дополнительных тарифов на американские товары на сумму около 100 млрд евро ($114 млрд).

На переговорах, по данным Bloomberg, требования ЕС будут включать снижение торговых и нетарифных барьеров и увеличение инвестиций в США.

«Европа ведет переговоры, и если эти переговоры не приведут к положительному результату, я представляю, что – и это то, на что мы надеемся, – будут введены ответные тарифы на самолеты», – сказал главный исполнительный директор Airbus SE Гийом Фори журналистам.

6 мая стало известно, что пошлины, введенные США, могут затронуть поставки товаров из ЕС на 549 млрд евро. Эти меры потенциально охватят до 97% европейского экспорта в США, включая пиломатериалы, фармацевтику, полупроводники, стратегические минералы и автопром.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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