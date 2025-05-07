Bloomberg: ЕС введет пошлины на самолеты Boeing в ответ на тарифы США
Евросоюз намерен ввести повышенные пошлины на самолеты Boeing, если переговоры с США по торговле не приведут к успеху. Они направлены на деэскалацию торгового конфликта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами ЕС.
Как сообщает агентство, пошлины на самолеты будут включены в план по введению дополнительных тарифов на американские товары на сумму около 100 млрд евро ($114 млрд).
На переговорах, по данным Bloomberg, требования ЕС будут включать снижение торговых и нетарифных барьеров и увеличение инвестиций в США.
«Европа ведет переговоры, и если эти переговоры не приведут к положительному результату, я представляю, что – и это то, на что мы надеемся, – будут введены ответные тарифы на самолеты», – сказал главный исполнительный директор Airbus SE Гийом Фори журналистам.
6 мая стало известно, что пошлины, введенные США, могут затронуть поставки товаров из ЕС на 549 млрд евро. Эти меры потенциально охватят до 97% европейского экспорта в США, включая пиломатериалы, фармацевтику, полупроводники, стратегические минералы и автопром.