Новые пошлины Трампа могут затронуть товары ЕС на 549 млрд евро
По оценке Евросоюза (ЕС), пошлины, инициированные президентом США Дональдом Трампом, могут распространиться на продукцию из ЕС на общую сумму до 549 млрд евро. Об этом пишет Bloomberg.
Как сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, новые тарифные меры США потенциально охватят до 97% европейского экспорта в Соединенные Штаты, включая пиломатериалы, фармацевтику, полупроводники, стратегические минералы и автопром. Общие потери для европейского экспорта в таком случае могут составить дополнительно 170 млрд евро.
Брюссель намерен представить Вашингтону предложения по снижению торгового давления, включая либерализацию барьеров, наращивание инвестиций и более тесное сотрудничество в стратегических секторах. В случае провала переговоров ЕС готовит ответные меры, включая возобновление замороженных ранее пошлин на товары из США на сумму 21 млрд евро и новые ограничительные списки.
Кроме того, Еврокомиссия обеспокоена риском переполнения внутреннего рынка дешевыми товарами из Китая, которые будут перенаправлены в ЕС из-за американских тарифов. Брюссель активизировал мониторинг импортных потоков и пообещал задействовать все инструменты для защиты европейских производителей.
17 апреля Трамп заявил, что уверен в достижении торгового соглашения между США и ЕС, подчеркнув, что рассчитывает на «справедливое» соглашение. Тогда он также отметил, что он уверен в перспективах заключения выгодного торгового соглашения с Китаем.
Трамп в начале апреля объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из 183 стран и территорий. С 5 апреля вводится базовый тариф в 10% на весь импорт, а с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки. В отношении Евросоюза был установлен дополнительный тариф в 20%, в результате чего он увеличился до 39% с учетом ранее установленных пошлин. Позднее Евросоюз отложил контрмеры против тарифов США на 90 дней в связи с решением американского президента приостановить взаимные пошлины.