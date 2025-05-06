Новые пошлины Трампа могут затронуть товары ЕС на 549 млрд евро

Трамп в начале апреля объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из 183 стран и территорий. С 5 апреля вводится базовый тариф в 10% на весь импорт, а с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки. В отношении Евросоюза был установлен дополнительный тариф в 20%, в результате чего он увеличился до 39% с учетом ранее установленных пошлин. Позднее Евросоюз отложил контрмеры против тарифов США на 90 дней в связи с решением американского президента приостановить взаимные пошлины.