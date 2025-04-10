ЕС на 90 дней отложил ответное введение пошлин на товары из США
Евросоюз отложил контрмеры против тарифов США на 90 дней в связи с решением американского президента Дональда Трампа приостановить взаимные пошлины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети Х.
По словам главы Еврокомиссии, ЕС хочет дать переговорам с США шанс, но подготовительная работа по дальнейшим контрмерам продолжается. Если переговоры не дадут результата, то ответные тарифы вступят в силу.
7 апреля фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готов к переговорам с США, и предложила Трампу взаимные нулевые пошлины на промышленные товары. Если переговоры не приведут к успеху, то ответ ЕС на тарифы США может быть в виде подачи официальной жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) или точечных ответных пошлин на импортируемые американские товары.
Трамп в начале апреля объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из 183 стран и территорий. С 5 апреля вводится базовый тариф в 10% на весь импорт, а с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки. В отношении Евросоюза был установлен дополнительный тариф в 20%, в результате чего он увеличился до 39% с учетом ранее установленных пошлин.