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ЕС на 90 дней отложил ответное введение пошлин на товары из США

Ведомости

Евросоюз отложил контрмеры против тарифов США на 90 дней в связи с решением американского президента Дональда Трампа приостановить взаимные пошлины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети Х.

По словам главы Еврокомиссии, ЕС хочет дать переговорам с США шанс, но подготовительная работа по дальнейшим контрмерам продолжается. Если переговоры не дадут результата, то ответные тарифы вступят в силу.

7 апреля фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готов к переговорам с США, и предложила Трампу взаимные нулевые пошлины на промышленные товары. Если переговоры не приведут к успеху, то ответ ЕС на тарифы США может быть в виде подачи официальной жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) или точечных ответных пошлин на импортируемые американские товары.

Трамп в начале апреля объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из 183 стран и территорий. С 5 апреля вводится базовый тариф в 10% на весь импорт, а с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки. В отношении Евросоюза был установлен дополнительный тариф в 20%, в результате чего он увеличился до 39% с учетом ранее установленных пошлин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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