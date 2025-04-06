ЕС готовит согласованный ответ на торговые пошлины Трампа

На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа ввела повышенные пошлины для большинства торговых партнеров страны в целях сокращения торгового дисбаланса. Под повышенные пошлины попало 70% экспорта стран ЕС в США, который в целом по итогам прошлого года составил $585 млрд. Ответные меры ЕС, продолжает агентство, могут затронуть импорт американских товаров на $28 в год, перечень продукции может оказаться весьма разнообразным – от зубных нитей до бриллиантов.