ЕС готовит согласованный ответ на торговые пошлины Трампа
Европейский cоюз разрабатывает единый ответ на новые торговые пошлины США. Основная цель – избежать разрозненных действий отдельных стран-членов, которые могут ослабить позицию объединения, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Среди обсуждаемых вариантов – подача официальной жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО); точечные ответные пошлины на импортируемые американские товары; переговоры с Вашингтоном для поиска компромиссного решения.
Президент Франции Эммануэль Макрон уже предупредил, что несогласованные действия могут привести к расколу внутри ЕС. Как отмечает агентство, Германия настаивает на сдержанном подходе, в то время как Франция предлагает более жесткий ответ.
На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа ввела повышенные пошлины для большинства торговых партнеров страны в целях сокращения торгового дисбаланса. Под повышенные пошлины попало 70% экспорта стран ЕС в США, который в целом по итогам прошлого года составил $585 млрд. Ответные меры ЕС, продолжает агентство, могут затронуть импорт американских товаров на $28 в год, перечень продукции может оказаться весьма разнообразным – от зубных нитей до бриллиантов.
2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении 183 стран и территорий. Для главного торгового оппонента США – Китая – ставка составит 34%. Президент США обвинил торговых партнеров страны в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик.