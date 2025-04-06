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ЕС готовит согласованный ответ на торговые пошлины Трампа

Ведомости

Европейский cоюз разрабатывает единый ответ на новые торговые пошлины США. Основная цель – избежать разрозненных действий отдельных стран-членов, которые могут ослабить позицию объединения, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Среди обсуждаемых вариантов – подача официальной жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО); точечные ответные пошлины на импортируемые американские товары; переговоры с Вашингтоном для поиска компромиссного решения.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже предупредил, что несогласованные действия могут привести к расколу внутри ЕС. Как отмечает агентство, Германия настаивает на сдержанном подходе, в то время как Франция предлагает более жесткий ответ.

На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа ввела повышенные пошлины для большинства торговых партнеров страны в целях сокращения торгового дисбаланса. Под повышенные пошлины попало 70% экспорта стран ЕС в США, который в целом по итогам прошлого года составил $585 млрд. Ответные меры ЕС, продолжает агентство, могут затронуть импорт американских товаров на $28 в год, перечень продукции может оказаться весьма разнообразным – от зубных нитей до бриллиантов.

2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении 183 стран и территорий. Для главного торгового оппонента США – Китая – ставка составит 34%. Президент США обвинил торговых партнеров страны в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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