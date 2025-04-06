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WSJ: Китай готовится к полноценной торговой войне с США

До введения пошлин Пекин планировал заключить сделку с Вашингтоном
Ведомости

В первые месяцы второго срока президента США Дональда Трампа Китай планировал договориться с его администрацией о глобальной сделке, но после введения пошлин отказался от этой идеи и теперь готовится к полноценной торговой войне. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По информации газеты, в начале второго президентского срока Трампа китайские чиновники надеялись наладить линии связи с Вашингтоном, но не добились успеха. А с введением пошлин «надежда Пекина на диалог растаяла», пишет WSJ. 

В ответ на последние пошлины со стороны США китайская сторона ввела ответные торговые тарифы в размере 34% на импорт всей американской продукции.

Как пишет газета, отсутствие коммуникации между странами создает риски дальнейшего ухудшения отношений. В WSJ считают, что, скорее всего, дальнейшие шаги Вашингтона и Пекина будут сделаны в логике «око за око», что затруднит начало переговоров в будущем.

2 апреля Трамп объявил о введение торговых пошлин в отношении 183 стран и территорий. Для главного торгового оппонента США – Китая – ставка составит 34%. Президент США обвинил торговых партнеров страны в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик.

4 апреля министерство торговли Китая сообщило о введении ответных пошлин против США в размере 34% на весь импорт из США. Кроме того, были введены экспортные ограничения для 16 американских компаний и приостановлено право шести связанных с Вашингтоном фирм на поставки в Китай. Еще 11 компаний из США, включая производителя дронов Skydio, вошли в список ненадежных организаций. Китайская сторона также собирается ввести дополнительные ограничения на экспорт отдельных редкоземельных металлов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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