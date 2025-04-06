WSJ: Китай готовится к полноценной торговой войне с США

WSJ: Китай готовится к полноценной торговой войне с СШАДо введения пошлин Пекин планировал заключить сделку с Вашингтоном
В первые месяцы второго срока президента США Дональда Трампа Китай планировал договориться с его администрацией о глобальной сделке, но после введения пошлин отказался от этой идеи и теперь готовится к полноценной торговой войне. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
По информации газеты, в начале второго президентского срока Трампа китайские чиновники надеялись наладить линии связи с Вашингтоном, но не добились успеха. А с введением пошлин «надежда Пекина на диалог растаяла», пишет WSJ.
В ответ на последние пошлины со стороны США китайская сторона ввела ответные торговые тарифы в размере 34% на импорт всей американской продукции.
Как пишет газета, отсутствие коммуникации между странами создает риски дальнейшего ухудшения отношений. В WSJ считают, что, скорее всего, дальнейшие шаги Вашингтона и Пекина будут сделаны в логике «око за око», что затруднит начало переговоров в будущем.
2 апреля Трамп объявил о введение торговых пошлин в отношении 183 стран и территорий. Для главного торгового оппонента США – Китая – ставка составит 34%. Президент США обвинил торговых партнеров страны в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик.
4 апреля министерство торговли Китая сообщило о введении ответных пошлин против США в размере 34% на весь импорт из США. Кроме того, были введены экспортные ограничения для 16 американских компаний и приостановлено право шести связанных с Вашингтоном фирм на поставки в Китай. Еще 11 компаний из США, включая производителя дронов Skydio, вошли в список ненадежных организаций. Китайская сторона также собирается ввести дополнительные ограничения на экспорт отдельных редкоземельных металлов.