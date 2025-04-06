WSJ: Китай готовится к полноценной торговой войне с США

4 апреля министерство торговли Китая сообщило о введении ответных пошлин против США в размере 34% на весь импорт из США. Кроме того, были введены экспортные ограничения для 16 американских компаний и приостановлено право шести связанных с Вашингтоном фирм на поставки в Китай. Еще 11 компаний из США, включая производителя дронов Skydio, вошли в список ненадежных организаций. Китайская сторона также собирается ввести дополнительные ограничения на экспорт отдельных редкоземельных металлов.