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Мадуро прибыл на переговоры с Путиным в Кремль

Ведомости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча лидеров проходит в Большом Кремлевском дворце.

В ходе переговоров Путин и Мадуро обсуждают текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах – политической, торгово-экономической, финансовой, научно-технической, а также культурно-гуманитарной.

Путин в начале встречи поблагодарил Мадуро за то, что тот нашел время и приехал на празднование победы во Второй мировой войне.

«В этом году мы отмечаем не только 80-летие Победы, но и 80-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Мероприятия соответствующие уже прошли, но, тем не менее, это знаковое событие», – заявил президент РФ.

Путин отметил, что в основе отношений государств лежит договор о стратегическом партнерстве. По словам президента России, торговый оборот составил $200 млн, увеличившись на 64%. Тенденция его роста – очень хороший показатель.

Мадуро еще по прибытии в Москву заявил, что Венесуэла восхищена народом бывшего СССР за вклад в победу над нацизмом. Он отметил, что именно Красная армия освободила Европу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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