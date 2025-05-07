Мадуро прибыл на переговоры с Путиным в Кремль
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча лидеров проходит в Большом Кремлевском дворце.
В ходе переговоров Путин и Мадуро обсуждают текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах – политической, торгово-экономической, финансовой, научно-технической, а также культурно-гуманитарной.
Путин в начале встречи поблагодарил Мадуро за то, что тот нашел время и приехал на празднование победы во Второй мировой войне.
«В этом году мы отмечаем не только 80-летие Победы, но и 80-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Мероприятия соответствующие уже прошли, но, тем не менее, это знаковое событие», – заявил президент РФ.
Путин отметил, что в основе отношений государств лежит договор о стратегическом партнерстве. По словам президента России, торговый оборот составил $200 млн, увеличившись на 64%. Тенденция его роста – очень хороший показатель.
Мадуро еще по прибытии в Москву заявил, что Венесуэла восхищена народом бывшего СССР за вклад в победу над нацизмом. Он отметил, что именно Красная армия освободила Европу.