Эстония запретила Кубе и Бразилии летать в РФ через свое воздушное пространство

Ожидается, что в столицу РФ на парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приедут лидеры 29 стран. Запланированы три официальных визита – президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Президент РФ Владимир Путин с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних переговоров.