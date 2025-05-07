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Эстония запретила Кубе и Бразилии летать в РФ через свое воздушное пространство

Ведомости

Эстония запретила Кубе и Бразилии использовать свое воздушное пространство для перелетов в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ERR со ссылкой на главу МИДа страны.

«Не может быть и речи, и Эстония не намерена никак поддерживать это мероприятие», – заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахка, отвечая на просьбы иностранных лидеров об использовании воздушного пространства страны. 

В министерстве подчеркнули, что рейсы в Москву на празднование 9 мая будут задержаны или, при необходимости, приостановлены. 

Ожидается, что в столицу РФ на парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приедут лидеры 29 стран. Запланированы три официальных визита – президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Президент РФ Владимир Путин с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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