Эстония запретила Кубе и Бразилии летать в РФ через свое воздушное пространство
Эстония запретила Кубе и Бразилии использовать свое воздушное пространство для перелетов в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ERR со ссылкой на главу МИДа страны.
«Не может быть и речи, и Эстония не намерена никак поддерживать это мероприятие», – заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахка, отвечая на просьбы иностранных лидеров об использовании воздушного пространства страны.
В министерстве подчеркнули, что рейсы в Москву на празднование 9 мая будут задержаны или, при необходимости, приостановлены.
Ожидается, что в столицу РФ на парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приедут лидеры 29 стран. Запланированы три официальных визита – президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Президент РФ Владимир Путин с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних переговоров.