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Группа депутатов Европарламента из ФРГ приедет в Москву на 9 Мая

Ведомости

Депутаты Европарламента от немецкой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург посетят Москву 9 и10 мая в составе международной делегации. Вместе с ними в российскую столицу прибудут еще трое парламентариев – из Словакии, Чехии и с Кипра, сообщает Der Spiegel.

Как сообщили в региональном отделении BSW, европейские депутаты примут участие в памятных мероприятиях и проведут встречи с представителями российской власти, политической и культурной общественности.

Фирмених и фон дер Шуленбург подчеркнули, что цель визита – не участие в официальных церемониях, а продвижение идеи диалога и разрядки в условиях растущей конфронтации в Европе. По их словам, визит в Москву символически совпадает с объявленным в РФ режимом прекращения огня и потому подчеркивает важность прекращения боевых действий на Украине.

Парламентарии также выступили с критикой нынешней линии Евросоюза, отметив, что вместо затяжного конфликта Европе нужны дипломатия, прочный мир и перезагрузка отношений с Россией. После Москвы делегация планирует поехать в Киев – соответствующие контакты с украинской стороной уже установлены.

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на парад Победы в Москву приедут лидеры 29 стран. Среди них – президенты Венесуэлы и Вьетнама, а также председатель КНР. Президент Владимир Путин проведет более 15 встреч с зарубежными лидерами с 7 по 10 мая.

На парад приглашены главы дипломатических представительств в РФ и руководители оборонных ведомств 34 стран. В мероприятиях также примут участие зарубежные ветераны, включая представителей Израиля и США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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