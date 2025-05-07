Группа депутатов Европарламента из ФРГ приедет в Москву на 9 Мая
Депутаты Европарламента от немецкой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург посетят Москву 9 и10 мая в составе международной делегации. Вместе с ними в российскую столицу прибудут еще трое парламентариев – из Словакии, Чехии и с Кипра, сообщает Der Spiegel.
Как сообщили в региональном отделении BSW, европейские депутаты примут участие в памятных мероприятиях и проведут встречи с представителями российской власти, политической и культурной общественности.
Фирмених и фон дер Шуленбург подчеркнули, что цель визита – не участие в официальных церемониях, а продвижение идеи диалога и разрядки в условиях растущей конфронтации в Европе. По их словам, визит в Москву символически совпадает с объявленным в РФ режимом прекращения огня и потому подчеркивает важность прекращения боевых действий на Украине.
Парламентарии также выступили с критикой нынешней линии Евросоюза, отметив, что вместо затяжного конфликта Европе нужны дипломатия, прочный мир и перезагрузка отношений с Россией. После Москвы делегация планирует поехать в Киев – соответствующие контакты с украинской стороной уже установлены.
6 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на парад Победы в Москву приедут лидеры 29 стран. Среди них – президенты Венесуэлы и Вьетнама, а также председатель КНР. Президент Владимир Путин проведет более 15 встреч с зарубежными лидерами с 7 по 10 мая.
На парад приглашены главы дипломатических представительств в РФ и руководители оборонных ведомств 34 стран. В мероприятиях также примут участие зарубежные ветераны, включая представителей Израиля и США.