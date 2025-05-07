Группа депутатов Европарламента из ФРГ приедет в Москву на 9 Мая

Фирмених и фон дер Шуленбург подчеркнули, что цель визита – не участие в официальных церемониях, а продвижение идеи диалога и разрядки в условиях растущей конфронтации в Европе. По их словам, визит в Москву символически совпадает с объявленным в РФ режимом прекращения огня и потому подчеркивает важность прекращения боевых действий на Украине.