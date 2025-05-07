Трамп выразил надежду на перемирие между Индией и Пакистаном

«Это так ужасно. Моя позиция такова: я в хороших отношениях с обеими сторонами. Я хорошо знаю обе стороны, и я хочу, чтобы они решили это. Я хочу, чтобы они прекратили, и, надеюсь, они смогут остановиться сейчас. Они обменялись ударами, так что, надеюсь, они смогут остановиться сейчас», – сказал Трамп в ходе общения с журналистами.