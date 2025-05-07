Трамп выразил надежду на перемирие между Индией и Пакистаном
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Индия и Пакистан прекратят конфликт после взаимных атак.
«Это так ужасно. Моя позиция такова: я в хороших отношениях с обеими сторонами. Я хорошо знаю обе стороны, и я хочу, чтобы они решили это. Я хочу, чтобы они прекратили, и, надеюсь, они смогут остановиться сейчас. Они обменялись ударами, так что, надеюсь, они смогут остановиться сейчас», – сказал Трамп в ходе общения с журналистами.
Трамп добавил, что если он сможет помочь прекратить этот конфликт, он сделает все возможное для этого.
В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Страна объявила об операции «Синдур» как ответе на апрельский теракт в Кашмире. Минобороны Индии сообщало, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры», а не по пакистанским военным объектам.
Первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри говорил, что Индия нанесла удары по инфраструктуре террористов в Пакистане, чтобы предотвратить новые атаки боевиков.
Минобороны Пакистана предупредило о подготовке ответного удара. Атака Исламабада началась вскоре после 00:00 мск. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявлял, что при отступлении Нью-Дели пакистанская сторона не пойдет на эскалацию конфликта.
Обострению индо-пакистанских отношений предшествовал теракт в долине Байсаран 22 апреля. Боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» начали стрелять по туристам, погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.