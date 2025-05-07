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ВВС Индии потеряли истребитель Rafale французского производства

Ведомости

Судя по появившимся фотографиям обломков киля с бортовым номером, ВВС Индии достоверно потеряли в боевых действиях с Пакистаном истребитель Dassault Rafale ЕН французского производства. Об этом «Ведомостям» сообщил эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов.

«Это первый одноместный истребитель Rafale, построенный для Индии по контракту 2016 г., он прибыл в Индию 4 октября 2020 г. и входил в состав 17-й эскадрильи ВВС Индии», – пояснил он. Бортовой номер истребителя BS 001 (серийный номер ЕН01).

В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Страна объявила об операции «Синдур» как ответе на апрельский теракт в Кашмире. Минобороны Индии сообщало, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры», а не по пакистанским военным объектам.

Первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри говорил, что Индия нанесла удары по инфраструктуре террористов в Пакистане, чтобы предотвратить новые атаки боевиков.

Минобороны Пакистана предупредило о подготовке ответного удара. Атака Исламбада началась вскоре после 00:00 мск. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявлял, что при отступлении Нью-Дели пакистанская сторона не пойдет на эскалацию конфликта.

Обострению индо-пакистанских отношений предшествовал теракт в долине Байсаран 22 апреля. Боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» начали стрелять по туристам, погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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