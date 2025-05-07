ВВС Индии потеряли истребитель Rafale французского производства
Судя по появившимся фотографиям обломков киля с бортовым номером, ВВС Индии достоверно потеряли в боевых действиях с Пакистаном истребитель Dassault Rafale ЕН французского производства. Об этом «Ведомостям» сообщил эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов.
«Это первый одноместный истребитель Rafale, построенный для Индии по контракту 2016 г., он прибыл в Индию 4 октября 2020 г. и входил в состав 17-й эскадрильи ВВС Индии», – пояснил он. Бортовой номер истребителя BS 001 (серийный номер ЕН01).
В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Страна объявила об операции «Синдур» как ответе на апрельский теракт в Кашмире. Минобороны Индии сообщало, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры», а не по пакистанским военным объектам.
Первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри говорил, что Индия нанесла удары по инфраструктуре террористов в Пакистане, чтобы предотвратить новые атаки боевиков.
Минобороны Пакистана предупредило о подготовке ответного удара. Атака Исламбада началась вскоре после 00:00 мск. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявлял, что при отступлении Нью-Дели пакистанская сторона не пойдет на эскалацию конфликта.
Обострению индо-пакистанских отношений предшествовал теракт в долине Байсаран 22 апреля. Боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» начали стрелять по туристам, погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.