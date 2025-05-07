Немецкий бизнес признал ответственность за поддержку нацистов в 1930-е годы
Крупнейшие немецкие корпорации выступили с совместным заявлением, приуроченным к 80-летию окончания Второй мировой войны, в котором признали, что бизнес-структуры Германии внесли вклад в приход к власти и укрепление режима национал-социалистов в 1930-х гг. Документ будет опубликован 8 мая и подписан руководителями более 50 ведущих компаний, включая Adidas, BASF, Siemens, Volkswagen, Deutsche Bank, Bayer, Lufthansa, Bosch, Deutsche Telekom, Porsche, Mercedes-Benz, DHL и др. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Стремясь к собственной выгоде, многие компании и их представители в то время были вовлечены в поддержание нацистской власти», – говорится в заявлении. Авторы подчеркивают, что крах демократии в Германии в 1933 г. стал возможен не только из-за политических и военных просчетов, но и при активном участии экономических элит.
Подписанты берут на себя моральную ответственность за ту роль, которую сыграли компании в нацистскую эпоху. «Мы обязаны сохранять память о преступлениях Третьего рейха. Эти преступления напоминают нам о хрупкости демократии», – заявляют авторы обращения.
Топ-менеджеры выражают поддержку основам послевоенного миропорядка – верховенству закона, свободе, европейской сплоченности – и призывают к отказу от изоляции, ненависти и антисемитизма.
Среди подписавших заявление – главы таких корпораций, как Adidas (Бьерн Гульден), Bayer (Билл Андерсон), BMW (Оливер Ципсе), Daimler Truck (Карин Родстрем), Deutsche Bank (Кристиан Швейг), Lufthansa (Карстен Шпор), Mercedes-Benz (Ола Келлениус), Siemens (Роланд Буш), Volkswagen и Porsche (Оливер Блюм), BASF (Маркус Камит), Bosch (Стефан Хартунг), а также топ-менеджеры из сфер химии, машиностроения, энергетики, телекоммуникаций, логистики, страхования и розничной торговли.
Обращение завершается напоминанием о важности гражданской вовлеченности и смелости в отстаивании демократических ценностей: «В 1933 г. и после этого слишком многие молчали. Отсюда вытекает наша ответственность – за прошлое, за настоящее и за будущее».
Ранее стало известно, что депутаты Европарламента от немецкой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург посетят Москву 9 и 10 мая в составе международной делегации. Вместе с ними в российскую столицу прибудут еще трое парламентариев – из Словакии, Чехии и с Кипра.