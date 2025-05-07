Немецкий бизнес признал ответственность за поддержку нацистов в 1930-е годы

«Стремясь к собственной выгоде, многие компании и их представители в то время были вовлечены в поддержание нацистской власти», – говорится в заявлении. Авторы подчеркивают, что крах демократии в Германии в 1933 г. стал возможен не только из-за политических и военных просчетов, но и при активном участии экономических элит.