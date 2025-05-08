Захарова назвала примером раболепия слова главы МИД Чехии о памятнике Коневу
Глава МИД Чехии Ян Липавский показал «прекрасный пример раболепия перед подлостью», заявив об отсутствии у России прав на демонтированный памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Такое мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила в беседе с ТАСС.
«Предал всех, включая своих собственных сограждан», – сказала дипломат.
О том что у Москвы нет прав на демонтированный памятник Коневу, Липавский написал на своей странице в X 7 мая.
«По поводу Конева: Россия не имеет права на эту скульптуру. Чешские большевики установили это украшение на площади в Праге в 1980 г. в знак подобострастия перед Москвой», – заявил министр.
По его словам, чешские демократы приняли решение убрать памятник, чтобы указать на «темную роль Ивана Конева в истории порабощения европейских народов».
6 мая посол РФ в Праге Александр Змеевский сообщил «Известиям», что власти Чехии не предоставляют России сведения о том, где находится памятник маршалу Коневу, демонтированный в апреле 2020 г. По его словам, недавно российская сторона направила в чешский МИД ноту с просьбой поспособствовать дипломатам посольства в определении точного местонахождения и проведения осмотра скульптуры. Были и другие обращения, которые остались без положительного ответа.