Захарова назвала примером раболепия слова главы МИД Чехии о памятнике Коневу

6 мая посол РФ в Праге Александр Змеевский сообщил «Известиям», что власти Чехии не предоставляют России сведения о том, где находится памятник маршалу Коневу, демонтированный в апреле 2020 г. По его словам, недавно российская сторона направила в чешский МИД ноту с просьбой поспособствовать дипломатам посольства в определении точного местонахождения и проведения осмотра скульптуры. Были и другие обращения, которые остались без положительного ответа.