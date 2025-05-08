Президент Эфиопии прилетел в Россию на празднование 80-летия Победы
Президент Эфиопии Тайе Ацке-Cелассие прибыл в Россию. Он примет участие в торжественных мероприятиях в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил телеканал «Россия 24».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на парад Победы в Москву прибудут лидеры 29 стран. В частности, речь о трех официальных визитах: президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама. С 7 по 10 мая президент Владимир Путин проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами.
7 мая Ушаков сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит не смогут прибыть на парад в Москве. Алиев должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных экс-президенту Гейдару Алиеву, а лидер Лаоса заболел коронавирусом.