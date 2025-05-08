Путин: Москва приветствует перенос китайских производств в РФ
Россия положительно относится к созданию производств и переносу китайских промышленных компетенций на ее территорию. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе расширенных переговоров с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином в Кремле.
Путин назвал значительные взаимные поставки сельхозтоваров важным фактором поддержания продовольственной безопасности России и Китая.
«Со своей стороны готовы расширять ассортимент экспорта продукции российского агропромышленного комплекса на китайский рынок», – подчеркнул президент РФ.
Ранее состоялись переговоры лидеров РФ и КНР в узком составе. Путин назвал Си дорогим другом, поблагодарив его за визит в дни празднования 80-летнего юбилея Победы. По словам российского лидера, боевое братство народов двух держав, «сложившееся в те суровые военные годы», вошло в фундаментальные основы отношений Москвы и Пекина в наши дни, всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества.
Государственный визит Си в Россию продлится с 7 по 10 мая. Предполагается участие лидера КНР в торжествах по случаю 80-летия Победы. Си заявлял по прибытии в Москву, что у него с Путиным состоится углубленный обмен мнениями «по всему спектру двусторонних и международных вопросов».