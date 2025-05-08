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Рада ратифицировала соглашение о недрах между США и Украиной

Ведомости

Верховная рада ратифицировала соглашение о минеральных ресурсах между США и Украиной, сообщает интернет-издание «Страна». «За» проголосовали 338 депутатов.

По информации издания, ратификацию прошел опубликованный ранее украинским кабмином проект рамочного договора, где в общих чертах описаны принципы сделки. 

США и Украина создадут инвестиционный фонд. Со стороны Вашингтона в него войдет госагентство по финансированию международного развития (DFC), а от Киева – одно из правительственных агентств. Согласно документу, Украина должна будет передавать в фонд 50% платежей от новых лицензий на добычу полезных ископаемых. Предполагается, что фонд не будет перечислять налоги Украине. Киев, в свою очередь, гарантирует свободную конвертацию гривны в доллары и вывод средств за рубеж. Кроме того, все инвестиционные проекты из сферы добычи полезных ископаемых будут обязаны раскрывать информацию фонду. 

При этом есть еще как минимум два дополнительных соглашения, которые украинская сторона называет «техническими». Они не были опубликованы, но, по информации источников издания, они уже подписаны правительством. 

Киев и Вашингтон 30 апреля подписали соглашение по полезным ископаемым, в рамках которого для восстановления Украины будет создан американо-украинский инвестиционный фонд. В основу соглашения легли пять ключевых принципов, написал в своем Telegram-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В их числе «равноправие», «сохранение контроля» и «новые инвестиции». Он уточнил, что фонд создается «на основе 50/50» и обе стороны будут иметь равное право голоса.

Соглашение также не предусматривает никаких долговых обязательств, при этом фонд будет инвестировать в проекты и гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати». Кроме того, сделка не будет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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