Рада ратифицировала соглашение о недрах между США и Украиной

США и Украина создадут инвестиционный фонд. Со стороны Вашингтона в него войдет госагентство по финансированию международного развития (DFC), а от Киева – одно из правительственных агентств. Согласно документу, Украина должна будет передавать в фонд 50% платежей от новых лицензий на добычу полезных ископаемых. Предполагается, что фонд не будет перечислять налоги Украине. Киев, в свою очередь, гарантирует свободную конвертацию гривны в доллары и вывод средств за рубеж. Кроме того, все инвестиционные проекты из сферы добычи полезных ископаемых будут обязаны раскрывать информацию фонду.