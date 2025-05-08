Лукашенко объяснил свое длительное пребывание у власти

Пост президента Белоруссии Лукашенко занимает с 1994 г. 25 марта он вступил в эту должность в седьмой раз, получив 86,8% голосов избирателей на январских выборах. На пресс-конференции в день голосования белорусский президент заявил, что даже представленные в бюллетенях альтернативные кандидаты не сомневаются в его победе.