Лукашенко объяснил свое длительное пребывание у власти
К власти в Белоруссии приведено новое поколение, но управлять страной должен человек с опытом, заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске. Трансляция велась телеканалом «Первый информационный».
«Как я вам и обещал: фактически новое поколение приведено к власти. Но я немножко задержался, но потерпите, ведь должны быть и опытные люди», – сказал белорусский лидер (цитата по ТАСС).
По его словам, нужно понаблюдать и сделать вывод о том, «на что способна наша молодежь».
Пост президента Белоруссии Лукашенко занимает с 1994 г. 25 марта он вступил в эту должность в седьмой раз, получив 86,8% голосов избирателей на январских выборах. На пресс-конференции в день голосования белорусский президент заявил, что даже представленные в бюллетенях альтернативные кандидаты не сомневаются в его победе.