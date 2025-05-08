Киев начал рассматривать возможность отказа от доллара в пользу евро

По данным агентства, вопрос обсуждается в условиях «разрыва глобальных торговых связей и укрепления связей с Европой». Пышный обратил внимание на потенциальное членство Украины в Евросоюзе, усиление роли ЕС в обеспечении украинской обороноспособности, «возросшую волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли». Эти факторы, по его словам, вынуждают регулятора пересмотреть вопрос о том, может ли евро заменить доллар в качестве базовой валюты для обеспечения гривны.