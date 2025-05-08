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Киев начал рассматривать возможность отказа от доллара в пользу евро

Ведомости

Украина приступает к рассмотрению возможности отказа от американского доллара и более тесной привязки своей валюты к евро. Об этом глава Национального банка республики Андрей Пышный сообщил Reuters.

По данным агентства, вопрос обсуждается в условиях «разрыва глобальных торговых связей и укрепления связей с Европой». Пышный обратил внимание на потенциальное членство Украины в Евросоюзе, усиление роли ЕС в обеспечении украинской обороноспособности, «возросшую волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли». Эти факторы, по его словам, вынуждают регулятора пересмотреть вопрос о том, может ли евро заменить доллар в качестве базовой валюты для обеспечения гривны.

Пышный подчеркнул, что такая работа «сложна и требует качественной, разносторонней подготовки». Глава украинского Нацбанка также отметил, что пока операции с долларом США продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка. При этом в большинстве из них доля операций в евро увеличивается, но «пока умеренно».

8 мая Верховная рада ратифицировала заключенное Киевом и Вашингтоном соглашение о минеральных ресурсах. Страны создадут инвестиционный фонд. Со стороны США в него войдет госагентство по финансированию международного развития (DFC), а со стороны Украины – одно из правительственных агентств. Документ предусматривает передачу Киевом в фонд 50% платежей от новых лицензий на добычу полезных ископаемых. Фонд не станет перечислять Украине налоги, а Киев гарантирует свободную конвертацию гривны в доллары и вывод средств за рубеж.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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