Киев начал рассматривать возможность отказа от доллара в пользу евро
Украина приступает к рассмотрению возможности отказа от американского доллара и более тесной привязки своей валюты к евро. Об этом глава Национального банка республики Андрей Пышный сообщил Reuters.
По данным агентства, вопрос обсуждается в условиях «разрыва глобальных торговых связей и укрепления связей с Европой». Пышный обратил внимание на потенциальное членство Украины в Евросоюзе, усиление роли ЕС в обеспечении украинской обороноспособности, «возросшую волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли». Эти факторы, по его словам, вынуждают регулятора пересмотреть вопрос о том, может ли евро заменить доллар в качестве базовой валюты для обеспечения гривны.
Пышный подчеркнул, что такая работа «сложна и требует качественной, разносторонней подготовки». Глава украинского Нацбанка также отметил, что пока операции с долларом США продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка. При этом в большинстве из них доля операций в евро увеличивается, но «пока умеренно».
8 мая Верховная рада ратифицировала заключенное Киевом и Вашингтоном соглашение о минеральных ресурсах. Страны создадут инвестиционный фонд. Со стороны США в него войдет госагентство по финансированию международного развития (DFC), а со стороны Украины – одно из правительственных агентств. Документ предусматривает передачу Киевом в фонд 50% платежей от новых лицензий на добычу полезных ископаемых. Фонд не станет перечислять Украине налоги, а Киев гарантирует свободную конвертацию гривны в доллары и вывод средств за рубеж.