Генсек Компартии Вьетнама прибыл в Москву с официальным визитом
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Москву с официальным визитом, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают «РИА Новости».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на парад Победы в Москву прибудут лидеры 29 стран. С 7 по 10 мая лидер РФ Владимир Путин проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами. Глава КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и Лам прибыли с официальными визитами.
8 марта в Кремле уже состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в составе делегаций, а также подписание совместных документов. Переговоры в целом продлились более трех с половиной часов. А после подписания заявлений и официального завтрака беседа двух лидеров продолжилась тет-а-тет, где они должны обсудить самые важные вопросы, среди которых конфликт на Украине и российско-американские отношения.