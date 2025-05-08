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Генсек Компартии Вьетнама прибыл в Москву с официальным визитом

Ведомости

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Москву с официальным визитом, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают «РИА Новости».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на парад Победы в Москву прибудут лидеры 29 стран. С 7 по 10 мая лидер РФ Владимир Путин проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами. Глава КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и Лам прибыли с официальными визитами.

8 марта в Кремле уже состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в составе делегаций, а также подписание совместных документов. Переговоры в целом продлились более трех с половиной часов. А после подписания заявлений и официального завтрака беседа двух лидеров продолжилась тет-а-тет, где они должны обсудить самые важные вопросы, среди которых конфликт на Украине и российско-американские отношения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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