NYT: Мелания Трамп провела в Белом доме менее 14 дней с момента инаугурации мужа

В ноябре 2024 г. CNN сообщал, что жена президента вряд ли переедет жить в Белый дом. Собеседники телеканал отмечали, что в последние годы Мелания Трамп обзавелась кругом друзей во Флориде и, скорее всего, продолжит проводить там много времени. Кроме того, ее сын Бэррон Трамп учится в Нью-Йоркском университете, и Мелания, вероятно, предпочтет быть рядом с ним.