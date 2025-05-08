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NYT: Мелания Трамп провела в Белом доме менее 14 дней с момента инаугурации мужа

Ведомости

С момента вступления в должность президента США Дональда Трампа прошло более 100 дней. За этот период американская первая леди Мелания Трамп провела в Белом доме менее двух недель. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации газеты, обязанности первой леди исполняет глава государства. Собеседники NYT пояснили, что причиной такого поведения супруги президента стал страх после покушения на Трампа. Этот вопрос беспокоил ее во время первого срока американского лидера. В 2017 г. она боялась выходить из машины во время инаугурационного парада.

В ноябре 2024 г. CNN сообщал, что жена президента вряд ли переедет жить в Белый дом. Собеседники телеканал отмечали, что в последние годы Мелания Трамп обзавелась кругом друзей во Флориде и, скорее всего, продолжит проводить там много времени. Кроме того, ее сын Бэррон Трамп учится в Нью-Йоркском университете, и Мелания, вероятно, предпочтет быть рядом с ним.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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