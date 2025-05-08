NYT: Мелания Трамп провела в Белом доме менее 14 дней с момента инаугурации мужа
С момента вступления в должность президента США Дональда Трампа прошло более 100 дней. За этот период американская первая леди Мелания Трамп провела в Белом доме менее двух недель. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По информации газеты, обязанности первой леди исполняет глава государства. Собеседники NYT пояснили, что причиной такого поведения супруги президента стал страх после покушения на Трампа. Этот вопрос беспокоил ее во время первого срока американского лидера. В 2017 г. она боялась выходить из машины во время инаугурационного парада.
В ноябре 2024 г. CNN сообщал, что жена президента вряд ли переедет жить в Белый дом. Собеседники телеканал отмечали, что в последние годы Мелания Трамп обзавелась кругом друзей во Флориде и, скорее всего, продолжит проводить там много времени. Кроме того, ее сын Бэррон Трамп учится в Нью-Йоркском университете, и Мелания, вероятно, предпочтет быть рядом с ним.