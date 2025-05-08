Мантуров: Россия не ведет с США переговоры о поставках самолетов Boeing

Переговоры, по данными агентства, проходили в контексте урегулирования конфликта на Украине, при этом поставки самолетов не являются частью условий Москвы для заключения перемирия, но могут входить в перечень решений, принятых при послаблении санкций и восстановлении российско-американских отношений.