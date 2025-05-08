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Мантуров: Россия не ведет с США переговоры о поставках самолетов Boeing

Ведомости

В рамках российско-американских контактов переговоры о поставках самолетов Boeing в Россию не ведутся, заявил «Ведомостям» первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Нет», – ответил он на вопрос о том, обсуждается ли в ходе российско-американских переговоров возможность возобновления поставок запчастей и самолетов американской авиастроительной корпорации.

16 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители России в ходе переговоров с США якобы обратились с просьбой разрешить покупку самолетов Boeing при помощи средств, которые Вашингтон заморозил при ужесточении антироссийских санкций.

Переговоры, по данными агентства, проходили в контексте урегулирования конфликта на Украине, при этом поставки самолетов не являются частью условий Москвы для заключения перемирия, но могут входить в перечень решений, принятых при послаблении санкций и восстановлении российско-американских отношений.

7 мая сообщалось, что Евросоюз намерен ввести повышенные пошлины на самолеты Boeing, если переговоры с США по торговле не приведут к успеху.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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