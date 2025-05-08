Мантуров: Россия не ведет с США переговоры о поставках самолетов Boeing
В рамках российско-американских контактов переговоры о поставках самолетов Boeing в Россию не ведутся, заявил «Ведомостям» первый вице-премьер Денис Мантуров.
«Нет», – ответил он на вопрос о том, обсуждается ли в ходе российско-американских переговоров возможность возобновления поставок запчастей и самолетов американской авиастроительной корпорации.
16 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители России в ходе переговоров с США якобы обратились с просьбой разрешить покупку самолетов Boeing при помощи средств, которые Вашингтон заморозил при ужесточении антироссийских санкций.
Переговоры, по данными агентства, проходили в контексте урегулирования конфликта на Украине, при этом поставки самолетов не являются частью условий Москвы для заключения перемирия, но могут входить в перечень решений, принятых при послаблении санкций и восстановлении российско-американских отношений.
7 мая сообщалось, что Евросоюз намерен ввести повышенные пошлины на самолеты Boeing, если переговоры с США по торговле не приведут к успеху.