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Медведев призвал ограничить деятельность артистов с антироссийской позицией

Ведомости

В России следует ограничить деятельность артистов, которые покинули страну и занимали активную антироссийскую позицию, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами в доме Союза писателей России.

Вместе с тем Медведев отметил, что делать «монстров» из всех, кто уехал за границу, не стоит.

«Мы далеко не всех, наверное, кто уехал, должны превращать в монстров. Но если эти люди занимали активную антипатриотическую, антироссийскую позицию, то залы им давать нельзя», – сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).

Зампред совбеза пояснил, что речь идет не столько о гражданах, которые были признаны иностранными агентами, а о тех, которые высказывались против своей страны.

«Почему мы должны им помогать? Если они преступление не совершили, то, пожалуйста, вернулись – и пусть живут. Никто их не преследует. Но помогать им, раскручивать – это абсолютно неприемлемо», – добавил Медведев.

3 мая Медведев раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о вкладе Соединенных Штатов в победу во Второй мировой войне, назвав его пафосной чушью. Американский лидер утверждал, что США внесли несравненно больший вклад в победу над нацизмом, чем все остальные. В ответ Медведев подчеркнул, что президенту США стоит вспомнить исторические факты: кто взял Берлин и кто более четырех лет сражался с врагом, освобождая Европу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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