Медведев призвал ограничить деятельность артистов с антироссийской позицией
В России следует ограничить деятельность артистов, которые покинули страну и занимали активную антироссийскую позицию, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами в доме Союза писателей России.
Вместе с тем Медведев отметил, что делать «монстров» из всех, кто уехал за границу, не стоит.
«Мы далеко не всех, наверное, кто уехал, должны превращать в монстров. Но если эти люди занимали активную антипатриотическую, антироссийскую позицию, то залы им давать нельзя», – сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).
Зампред совбеза пояснил, что речь идет не столько о гражданах, которые были признаны иностранными агентами, а о тех, которые высказывались против своей страны.
«Почему мы должны им помогать? Если они преступление не совершили, то, пожалуйста, вернулись – и пусть живут. Никто их не преследует. Но помогать им, раскручивать – это абсолютно неприемлемо», – добавил Медведев.
3 мая Медведев раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о вкладе Соединенных Штатов в победу во Второй мировой войне, назвав его пафосной чушью. Американский лидер утверждал, что США внесли несравненно больший вклад в победу над нацизмом, чем все остальные. В ответ Медведев подчеркнул, что президенту США стоит вспомнить исторические факты: кто взял Берлин и кто более четырех лет сражался с врагом, освобождая Европу.