Медведев призвал ограничить деятельность артистов с антироссийской позицией

3 мая Медведев раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о вкладе Соединенных Штатов в победу во Второй мировой войне, назвав его пафосной чушью. Американский лидер утверждал, что США внесли несравненно больший вклад в победу над нацизмом, чем все остальные. В ответ Медведев подчеркнул, что президенту США стоит вспомнить исторические факты: кто взял Берлин и кто более четырех лет сражался с врагом, освобождая Европу.