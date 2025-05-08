Фицо прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

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Парад Победы в Москве посетят 29 мировых лидеров, об этом 6 мая заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. В торжественном мероприятии на Красной площади 9 мая будут задействованы пешие расчеты, военная техника и авиация. Общее количество участников превысит 10 000 человек. «Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату», – заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. География стран, первые лица которых соберутся на празднике по случаю 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны, охватит практически все континенты. Кого ждут на параде Победы – в галерее «Ведомостей».



В Кремле подтвердили участие председателя КНР Си Цзиньпина в торжествах, посвященных 80-летию Победы. «Лидера Китая мы ждем», – отметил Песков. / Максим Стулов / Ведомости