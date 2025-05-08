Фицо прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву, где он примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.
Агентство отмечает, что Фицо прилетел в Россию по южному маршруту через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. Более длинным маршрутом пришлось лететь из-за того, что Эстония, Латвия и Литва запретили самолету премьера Словакии пролет через свое воздушное пространство.
Парад в честь 80-летия Победы пройдет на Красной площади в Москве. Участие в торжестве примут лидеры и главы правительств свыше 20 стран. Также на мероприятиях будут присутствовать лидеры стран Европы. Среди них – президент Сербии Александр Вучич и Фицо.
7 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что попытки властей Евросоюза помешать лидерам других европейских стран долететь до России для участия в праздновании 80-летия Победы являются «позором».