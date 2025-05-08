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Фицо прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву, где он примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что Фицо прилетел в Россию по южному маршруту через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. Более длинным маршрутом пришлось лететь из-за того, что Эстония, Латвия и Литва запретили самолету премьера Словакии пролет через свое воздушное пространство.

Парад в честь 80-летия Победы пройдет на Красной площади в Москве. Участие в торжестве примут лидеры и главы правительств свыше 20 стран. Также на мероприятиях будут присутствовать лидеры стран Европы. Среди них – президент Сербии Александр Вучич и Фицо.

Парад Победы 2025: кто приедет в Москву на 9 Мая
Парад Победы в Москве посетят 29 мировых лидеров, об этом 6 мая заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. В торжественном мероприятии на Красной площади 9 мая будут задействованы пешие расчеты, военная техника и авиация. Общее количество участников превысит 10 000 человек. «Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату», – заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. География стран, первые лица которых соберутся на празднике по случаю 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны, охватит практически все континенты. Кого ждут на параде Победы – в галерее «Ведомостей».В Кремле подтвердили участие председателя КНР Си Цзиньпина в торжествах, посвященных 80-летию Победы. «Лидера Китая мы ждем», – отметил Песков.
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Парад Победы в Москве посетят 29 мировых лидеров, об этом 6 мая заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. В торжественном мероприятии на Красной площади 9 мая будут задействованы пешие расчеты, военная техника и авиация. Общее количество участников превысит 10 000 человек. «Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату», – заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. География стран, первые лица которых соберутся на празднике по случаю 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны, охватит практически все континенты. Кого ждут на параде Победы – в галерее «Ведомостей».

В Кремле подтвердили участие председателя КНР Си Цзиньпина в торжествах, посвященных 80-летию Победы. «Лидера Китая мы ждем», – отметил Песков. / Максим Стулов / Ведомости

7 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что попытки властей Евросоюза помешать лидерам других европейских стран долететь до России для участия в праздновании 80-летия Победы являются «позором».

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