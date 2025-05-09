ВМС Индии атаковали цели в Пакистане

В ответ на ракетные удары по Джамму и Кашмиру с пакистанской стороны и атаки дронов в других регионах Индии (в частности, в Джайсалмере, Раджастхан), индийский флот рано утром 9 мая провел целевые операции в Аравийском море против Пакистана. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.