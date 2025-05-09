ВМС Индии атаковали цели в Пакистане
В ответ на ракетные удары по Джамму и Кашмиру с пакистанской стороны и атаки дронов в других регионах Индии (в частности, в Джайсалмере, Раджастхан), индийский флот рано утром 9 мая провел целевые операции в Аравийском море против Пакистана. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.
В четверг в Джамму были слышны мощные взрывы — позже выяснилось, что Пакистан запустил ракеты не только по этому городу, но и по другим районам Джамму и Кашмира. Все ракеты были перехвачены индийскими системами ПВО.
Также сообщалось об обстрелах в Патханкоте и перехвате дронов в Джайсалмере.
В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира, объявив об операции «Синдур» в ответ на теракт в Кашмире 22 апреля. Индийское минобороны заявляло, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры».
7 мая Исламабад обвинил Нью-Дели в неспровоцированных авиаударах по мирным районам Пакистана и Кашмира. В результате атак погиб 31 мирный житель, еще 57 были ранены. В ответ военные Пакистана сбили пять истребителей ВВС Индии, уничтожили семь беспилотников, штаб бригады и ряд индийских КПП вдоль линии контроля.