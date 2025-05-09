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ВМС Индии атаковали цели в Пакистане

Ведомости

В ответ на ракетные удары по Джамму и Кашмиру с пакистанской стороны и атаки дронов в других регионах Индии (в частности, в Джайсалмере, Раджастхан), индийский флот рано утром 9 мая провел целевые операции в Аравийском море против Пакистана. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.

В четверг в Джамму были слышны мощные взрывы — позже выяснилось, что Пакистан запустил ракеты не только по этому городу, но и по другим районам Джамму и Кашмира. Все ракеты были перехвачены индийскими системами ПВО.

Также сообщалось об обстрелах в Патханкоте и перехвате дронов в Джайсалмере.

В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира, объявив об операции «Синдур» в ответ на теракт в Кашмире 22 апреля. Индийское минобороны заявляло, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры».

7 мая Исламабад обвинил Нью-Дели в неспровоцированных авиаударах по мирным районам Пакистана и Кашмира. В результате атак погиб 31 мирный житель, еще 57 были ранены. В ответ военные Пакистана сбили пять истребителей ВВС Индии, уничтожили семь беспилотников, штаб бригады и ряд индийских КПП вдоль линии контроля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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