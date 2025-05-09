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Мерц ждет серьезных переговоров по Украине после выходных

Ведомости

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что после выходных может начаться фаза «серьезных переговоров» по урегулированию украинского конфликта.

«После этих выходных наступит время, когда смогут пройти серьезные переговоры», – сказал Мерц на пресс-конференции с главой Евросовета Антониу Кошту.

По словам канцлера, после разговора с Дональдом Трампом он ожидает усиления «давления на Россию» со стороны США. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с Трампом «конкретные шаги» для мира, но повторил условие Киева: переговоры возможны только после прекращения огня.

28 апреля Путин объявил о перемирии в конфликте на Украине с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Украина это перемирие фактически отвергла. Президент Владимир Зеленский заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на 30 дней. 6 мая спецпосланник президента США Кит Келлог заявил о желании Украины прекратить боевые действия вдоль текущей линии фронта. Он уточнил, что Киев предлагает создать 30-километровую демилитаризованную зону.

На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что для достижения мира требуется искоренить первопричины кризиса, возникшие в результате расширения НАТО на восток. Прекращением огня или остановкой боевых действий на линии соприкосновения это обеспечить не получится.

9 мая президент США Дональд Трамп призвал Москву и Киев к 30-дневному прекращению огня, пригрозив возможными новыми санкциями в случае нарушения соглашения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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