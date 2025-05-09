Мерц ждет серьезных переговоров по Украине после выходных

28 апреля Путин объявил о перемирии в конфликте на Украине с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Украина это перемирие фактически отвергла. Президент Владимир Зеленский заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на 30 дней. 6 мая спецпосланник президента США Кит Келлог заявил о желании Украины прекратить боевые действия вдоль текущей линии фронта. Он уточнил, что Киев предлагает создать 30-километровую демилитаризованную зону.