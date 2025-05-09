Мерц ждет серьезных переговоров по Украине после выходных
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что после выходных может начаться фаза «серьезных переговоров» по урегулированию украинского конфликта.
«После этих выходных наступит время, когда смогут пройти серьезные переговоры», – сказал Мерц на пресс-конференции с главой Евросовета Антониу Кошту.
По словам канцлера, после разговора с Дональдом Трампом он ожидает усиления «давления на Россию» со стороны США. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с Трампом «конкретные шаги» для мира, но повторил условие Киева: переговоры возможны только после прекращения огня.
28 апреля Путин объявил о перемирии в конфликте на Украине с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Украина это перемирие фактически отвергла. Президент Владимир Зеленский заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на 30 дней. 6 мая спецпосланник президента США Кит Келлог заявил о желании Украины прекратить боевые действия вдоль текущей линии фронта. Он уточнил, что Киев предлагает создать 30-километровую демилитаризованную зону.
На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что для достижения мира требуется искоренить первопричины кризиса, возникшие в результате расширения НАТО на восток. Прекращением огня или остановкой боевых действий на линии соприкосновения это обеспечить не получится.
9 мая президент США Дональд Трамп призвал Москву и Киев к 30-дневному прекращению огня, пригрозив возможными новыми санкциями в случае нарушения соглашения.