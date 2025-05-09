Путин передал Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза

Путин на торжественном приеме в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне поблагодарил глав государств и зарубежных делегаций за посещение Москвы 9 мая. Президент РФ подчеркнул особое значение Дня Победы для судеб всего мира, отметив, что для России и стран СНГ эта часть истории касается практически каждой семьи.