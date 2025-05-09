Путин передал Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза
Президент России Владимир Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза.
В ответ Токаев поблагодарил Путина и поздравил его и народ России с праздником Великой Победы, пожелав успехов в дальнейшем развитии.
Путин на торжественном приеме в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне поблагодарил глав государств и зарубежных делегаций за посещение Москвы 9 мая. Президент РФ подчеркнул особое значение Дня Победы для судеб всего мира, отметив, что для России и стран СНГ эта часть истории касается практически каждой семьи.
Отец президента Казахстана Кемел Токаевич Токаев – казахский советский писатель и редактор, основоположник детективного жанра в казахской прозе. Во время Великой Отечественной войны в звании сержанта командовал отделением автоматчиков. Был награжден орденами и медалями.