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Путин передал Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза

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Президент России Владимир Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза.

В ответ Токаев поблагодарил Путина и поздравил его и народ России с праздником Великой Победы, пожелав успехов в дальнейшем развитии.

Путин на торжественном приеме в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне поблагодарил глав государств и зарубежных делегаций за посещение Москвы 9 мая. Президент РФ подчеркнул особое значение Дня Победы для судеб всего мира, отметив, что для России и стран СНГ эта часть истории касается практически каждой семьи.

Отец президента Казахстана Кемел Токаевич Токаев – казахский советский писатель и редактор, основоположник детективного жанра в казахской прозе. Во время Великой Отечественной войны в звании сержанта командовал отделением автоматчиков. Был награжден орденами и медалями.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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