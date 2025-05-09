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Путин поблагодарил иностранных делегатов за участие в праздновании Дня Победы

Ведомости

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь 80-летия Великой Победы поблагодарил глав государств и зарубежных делегаций за посещение Москвы 9 мая .

«Мы высоко ценим ваше решение посетить Москву 9 мая и разделить с нашим народом радость священного, бесконечно дорогого нам праздника», – сказал Путин.

Путин подчеркнул особое значение Дня Победы для судеб всего мира, отметив, что для России и стран СНГ эта часть истории касается практически каждой семьи. Такая кровная связь, по его словам, формирует трепетное отношение к празднику и принципиальную позицию по сохранению правды о войне и ее героях. Президент выразил уверенность, что эти чувства близки всем, чьи родные сражались против нацизма в разных уголках мира.

Он напомнил о важности помощи союзников во время войны, подчеркнув, что Россия навсегда сохранит признательность всем, кто поддерживал советский народ в те тяжелые годы. Путин отметил особую ценность солидарности и мужества победителей, чей пример особенно актуален сегодня, когда вновь остро стоит вопрос о суверенных правах народов на сохранение своей идентичности.

6 мая «Ведомости» писали, что в Большом Кремлевском дворце 9 мая запланирован прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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