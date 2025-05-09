Путин поблагодарил иностранных делегатов за участие в праздновании Дня Победы

Путин подчеркнул особое значение Дня Победы для судеб всего мира, отметив, что для России и стран СНГ эта часть истории касается практически каждой семьи. Такая кровная связь, по его словам, формирует трепетное отношение к празднику и принципиальную позицию по сохранению правды о войне и ее героях. Президент выразил уверенность, что эти чувства близки всем, чьи родные сражались против нацизма в разных уголках мира.