Путин поблагодарил иностранных делегатов за участие в праздновании Дня Победы
Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь 80-летия Великой Победы поблагодарил глав государств и зарубежных делегаций за посещение Москвы 9 мая .
«Мы высоко ценим ваше решение посетить Москву 9 мая и разделить с нашим народом радость священного, бесконечно дорогого нам праздника», – сказал Путин.
Путин подчеркнул особое значение Дня Победы для судеб всего мира, отметив, что для России и стран СНГ эта часть истории касается практически каждой семьи. Такая кровная связь, по его словам, формирует трепетное отношение к празднику и принципиальную позицию по сохранению правды о войне и ее героях. Президент выразил уверенность, что эти чувства близки всем, чьи родные сражались против нацизма в разных уголках мира.
Он напомнил о важности помощи союзников во время войны, подчеркнув, что Россия навсегда сохранит признательность всем, кто поддерживал советский народ в те тяжелые годы. Путин отметил особую ценность солидарности и мужества победителей, чей пример особенно актуален сегодня, когда вновь остро стоит вопрос о суверенных правах народов на сохранение своей идентичности.
6 мая «Ведомости» писали, что в Большом Кремлевском дворце 9 мая запланирован прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.