В Кремле на 9 мая запланирован прием в честь глав иностранных делегаций
В Большом Кремлевском дворце 9 мая запланирован прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков добавил, что сегодня пройдет брифинг с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, во время которого он расскажет о программе тех протокольных, мемориальных мероприятий, в которых будут участвовать иностранные делегации.
15 апреля Песков сообщил, что на парад Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств. Он подчеркнул, что российская сторона будет рада видеть всех, кто готов отмечать юбилей Победы.
Среди лидеров, подтвердивших свое участие на параде, президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, а также лидер Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик, глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас, президент Венесуэлы Николас Мадуро.