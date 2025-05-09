CNN: Пакистан не хочет отвечать на удары Индии
Пакистан не хочет отвечать на удары Индии, надеясь добиться снижения напряженности дипломатическими средствами, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Пакистана.
Телеканал уточнил, что Исламабад ожидает дипломатических шагов, прежде всего со стороны США и Саудовской Аравии.
В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Страна объявила об операции «Синдур» как ответе на апрельский теракт в Кашмире. Минобороны Индии сообщало, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры», а не по пакистанским военным объектам.
Пакистан обвинил Индию в авиаударах по мирным районам страны и Кашмира, в результате которых, по данным генерального директора межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) Ахмеда Шарифа Чоудри, погиб 31 мирный житель, еще 57 получили ранения.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что, если он сможет помочь прекратить конфликт Индии и Пакистана, он сделает все возможное для этого. «Я хочу, чтобы они прекратили, и, надеюсь, они смогут остановиться сейчас», – сказал Трамп.