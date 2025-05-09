Песков: Москва не станет реагировать на планы ЕС учредить трибунал против РФ

В этот же день на Красной площади в Москве состоялся парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли более 20 лидеров зарубежных государств. Со стороны Европы на трибунах находились президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.