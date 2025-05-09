Песков: Москва не станет реагировать на планы ЕС учредить трибунал против РФ
В Москве не планируют отвечать на инициативу ряда стран Евросоюза по созданию трибунала, направленного против России. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС.
«Мы не реагируем на это», – сказал представитель Кремля.
9 мая в украинском Львове министры почти из 20 стран Европы «дали политическое одобрение» специальному трибуналу для «преследования президента Владимира Путина и других высокопоставленных российских чиновников», пишет Reuters. Указывается, что трибунал будет создан в рамках Совета Европы.
В этот же день на Красной площади в Москве состоялся парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли более 20 лидеров зарубежных государств. Со стороны Европы на трибунах находились президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.