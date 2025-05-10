Захарова высмеяла встречу европейских чиновников во Львове 9 мая
Прошедший в День Победы во Львове совет министров иностранных дел Евросоюза стал «сборищем» на фоне парада Победы в Москве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Ну, держитесь. Пока в Москве проходил парад Великой Победы, западники во Львове решили перебить эффект советом министров иностранных дел Евросоюза <...> Не поспоришь – работают креативно, на контрасте», – написала она.
9 мая глава дипломатии ЕС Кайя Каллас и более 15 министров иностранных дел стран ЕС посетили Львов. В ходе этого визита министры «дали политическое одобрение» специальному трибуналу для «преследования президента Владимира Путина и других высокопоставленных российских чиновников». В Кремле заявили, что не будут отвечать на эту инициативу.