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Захарова высмеяла встречу европейских чиновников во Львове 9 мая

Ведомости

Прошедший в День Победы во Львове совет министров иностранных дел Евросоюза стал «сборищем» на фоне парада Победы в Москве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Ну, держитесь. Пока в Москве проходил парад Великой Победы, западники во Львове решили перебить эффект советом министров иностранных дел Евросоюза <...> Не поспоришь – работают креативно, на контрасте», – написала она. 

9 мая глава дипломатии ЕС Кайя Каллас и более 15 министров иностранных дел стран ЕС посетили Львов.  В ходе этого визита министры «дали политическое одобрение» специальному трибуналу для «преследования президента Владимира Путина и других высокопоставленных российских чиновников». В Кремле заявили, что не будут отвечать на эту инициативу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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