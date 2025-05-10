Захарова высмеяла встречу европейских чиновников во Львове 9 мая

9 мая глава дипломатии ЕС Кайя Каллас и более 15 министров иностранных дел стран ЕС посетили Львов. В ходе этого визита министры «дали политическое одобрение» специальному трибуналу для «преследования президента Владимира Путина и других высокопоставленных российских чиновников». В Кремле заявили, что не будут отвечать на эту инициативу.