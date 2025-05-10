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Президент Бразилии: на саммите БРИКС в июле обсудят урегулирование на Украине

Ведомости

Участники саммита БРИКС в июле обсудят тему урегулирования российско-украинского конфликта, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. 

Саммит пройдет 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. 

«Этот вопрос будет обсуждаться нашим любимым [сообществом] БРИКС в июле [на саммите] в Бразилии», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Президент Бразилии 7 мая прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. После парада президент РФ Владимир Путин встретился с бразильским коллегой, который последний раз был в России в 2010 г. Визит в Россию направлен на усиление партнерства с Россией, Бразилия хочет обсудить «сферу военную, космическую, научную, экономическую, образовательную», но прежде всего энергетику, говорил Лула да Силва. По его словам, Бразилия заинтересована в поставке из России небольших атомных блоков, генераторов и готова создавать предприятия партнерства. 

Помощник президента Юрий Ушаков, анонсируя российско-бразильские переговоры, говорил, что на них планируется обсуждение и конфликта на Украине, поскольку Бразилия является одним из инициаторов создания группы «Друзья мира». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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