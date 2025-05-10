Президент Бразилии: на саммите БРИКС в июле обсудят урегулирование на Украине

Президент Бразилии 7 мая прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. После парада президент РФ Владимир Путин встретился с бразильским коллегой, который последний раз был в России в 2010 г. Визит в Россию направлен на усиление партнерства с Россией, Бразилия хочет обсудить «сферу военную, космическую, научную, экономическую, образовательную», но прежде всего энергетику, говорил Лула да Силва. По его словам, Бразилия заинтересована в поставке из России небольших атомных блоков, генераторов и готова создавать предприятия партнерства.