Фицо назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной
Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву стал чрезвычайно успешным, заявил политик в видеообращении в Facebook
Фицо принял участие в торжествах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Кремле отмечали, что приезд Фицо и президента Сербии Александра Вучича в Москву на парад Победы стал актом героизма.
«Считаю поездку в Москву чрезвычайно успешной. Кроме того, что я выполнил обещание поклониться и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, мне удалось принять участие в четырех важных встречах», – сказал Фицо (цитата по ТАСС).
Он добавил, что эта поездка стала проявлением «суверенной словацкой внешней политики» и никто не может указывать республике, что ей делать. Премьер подчеркнул, что Россия и Европа должны проводить политику сотрудничества, а не «ненависти и железных занавесов».
«Словакия – надежный партнер, у которого всегда открыты двери везде, включая лидеров мировых держав, таких как Россия, Китай или США. Наша позиция открывает неповторимые возможности, она может способствовать ослаблению международной напряженности и поиску дипломатических форм диалога», – написал политик.
Лидерам обеих славянских стран свои претензии незадолго до их приезда в Москву высказала глава европейской дипломатии Кая Каллас. В апреле она говорила, что руководителей стран Евросоюза, которые поедут в Москву на 9 мая, ждут последствия. Также Каллас заявила, что Фицо «стоит на неправильной стороне истории». Тот ответил, что Каллас не имеет права критиковать премьер-министра суверенного государства и что он прибыл в Москву отдать дань памяти более 60 000 солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Чехословакии.