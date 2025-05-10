Фицо назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной

Лидерам обеих славянских стран свои претензии незадолго до их приезда в Москву высказала глава европейской дипломатии Кая Каллас. В апреле она говорила, что руководителей стран Евросоюза, которые поедут в Москву на 9 мая, ждут последствия. Также Каллас заявила, что Фицо «стоит на неправильной стороне истории». Тот ответил, что Каллас не имеет права критиковать премьер-министра суверенного государства и что он прибыл в Москву отдать дань памяти более 60 000 солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Чехословакии.