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Фицо назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной

Ведомости

Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву стал чрезвычайно успешным, заявил политик в видеообращении в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фицо принял участие в торжествах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Кремле отмечали, что приезд Фицо и президента Сербии Александра Вучича в Москву на парад Победы стал актом героизма.

«Считаю поездку в Москву чрезвычайно успешной. Кроме того, что я выполнил обещание поклониться и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, мне удалось принять участие в четырех важных встречах», – сказал Фицо (цитата по ТАСС).

Он добавил, что эта поездка стала проявлением «суверенной словацкой внешней политики» и никто не может указывать республике, что ей делать. Премьер подчеркнул, что Россия и Европа должны проводить политику сотрудничества, а не «ненависти и железных занавесов».

«Словакия – надежный партнер, у которого всегда открыты двери везде, включая лидеров мировых держав, таких как Россия, Китай или США. Наша позиция открывает неповторимые возможности, она может способствовать ослаблению международной напряженности и поиску дипломатических форм диалога», – написал политик.

Лидерам обеих славянских стран свои претензии незадолго до их приезда в Москву высказала глава европейской дипломатии Кая Каллас. В апреле она говорила, что руководителей стран Евросоюза, которые поедут в Москву на 9 мая, ждут последствия. Также Каллас заявила, что Фицо «стоит на неправильной стороне истории». Тот ответил, что Каллас не имеет права критиковать премьер-министра суверенного государства и что он прибыл в Москву отдать дань памяти более 60 000 солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Чехословакии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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