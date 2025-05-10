Медведев ответил на призывы лидеров ЕС к перемирию под угрозой санкций

28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии в конфликте на Украине с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая в честь победы в Великой Отечественной войне. Украина это перемирие фактически отвергла, а ее президент Владимир Зеленский заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на 30 дней. В Кремле отмечали, что Россия в целом поддерживает идею 30-дневного прекращения огня, однако в этом вопросе следует учитывать ряд нюансов.