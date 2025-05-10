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Медведев ответил на призывы лидеров ЕС к перемирию под угрозой санкций

Ведомости

Угрозы европейских лидеров ввести санкции против России, если она не согласится заключить с Украиной 30-дневное перемирие, являются неразумными, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском прибыли утром 10 мая в Киев. Лидеры ФРГ и Франции пообещали усилить давление на Россию, если та не поддержит инициативу о перемирии.

«Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсудить мир в Киеве. Вместо этого они выпаливают угрозы в адрес России. Либо перемирие для передышки бандеровских орд, либо новые санкции. Думаете, это умно, а?» – написал Медведев в X на английском языке.

28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии в конфликте на Украине с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая в честь победы в Великой Отечественной войне. Украина это перемирие фактически отвергла, а ее президент Владимир Зеленский заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на 30 дней. В Кремле отмечали, что Россия в целом поддерживает идею 30-дневного прекращения огня, однако в этом вопросе следует учитывать ряд нюансов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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