Медведев ответил на призывы лидеров ЕС к перемирию под угрозой санкций
Угрозы европейских лидеров ввести санкции против России, если она не согласится заключить с Украиной 30-дневное перемирие, являются неразумными, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском прибыли утром 10 мая в Киев. Лидеры ФРГ и Франции пообещали усилить давление на Россию, если та не поддержит инициативу о перемирии.
«Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсудить мир в Киеве. Вместо этого они выпаливают угрозы в адрес России. Либо перемирие для передышки бандеровских орд, либо новые санкции. Думаете, это умно, а?» – написал Медведев в X на английском языке.
28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии в конфликте на Украине с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая в честь победы в Великой Отечественной войне. Украина это перемирие фактически отвергла, а ее президент Владимир Зеленский заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на 30 дней. В Кремле отмечали, что Россия в целом поддерживает идею 30-дневного прекращения огня, однако в этом вопросе следует учитывать ряд нюансов.