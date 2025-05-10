Рубио сообщил о договоренности Индии и Пакистана начать переговоры

До этого президент США Дональд Трамп объявил, что стороны «после долгой ночи переговоров» при посредничестве Соединенных Штатов договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Рубио уточнил в X, что последние двое суток он и вице-президент США Джей Ди Вэнс общались с высокопоставленными индийскими и пакистанскими чиновниками, включая премьер-министров Нарендру Моди и Шехбаза Шарифа, а также глав МИДов двух стран.