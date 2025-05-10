Рубио сообщил о договоренности Индии и Пакистана начать переговоры
Правительства Индии и Пакистана договорились о немедленном прекращении огня и начале переговоров по широкому кругу вопросов, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
До этого президент США Дональд Трамп объявил, что стороны «после долгой ночи переговоров» при посредничестве Соединенных Штатов договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Рубио уточнил в X, что последние двое суток он и вице-президент США Джей Ди Вэнс общались с высокопоставленными индийскими и пакистанскими чиновниками, включая премьер-министров Нарендру Моди и Шехбаза Шарифа, а также глав МИДов двух стран.
«Я рад объявить, что правительства Индии и Пакистана договорились о немедленном прекращении огня и начале переговоров по широкому кругу вопросов на нейтральной территории», – написал Рубио.
В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Страна объявила об операции «Синдур» как ответе на апрельский теракт в Кашмире. Минобороны Индии заверяло, что удары наносятся по объектам «террористической инфраструктуры» на территории соседней страны, а не по пакистанским военным объектам.
Пакистан в ответ начал военную операцию «Буньян уль-Марсус» против Индии, нанеся удары по нескольким базам, в том числе по складу ракет на севере страны. Представитель индийских ВВС полковник Виомика Сингх 10 мая сообщила, что пакистанская армия начала перемещать свои войска, и указала на возможность наступления противника.