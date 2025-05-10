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Индия: Пакистан переместил свои войска для наступления

Ведомости

Пакистанская армия начала перемещать свои войска в передовые районы, что указывает на возможные планы наступления, заявила на брифинге представитель индийских ВВС полковник Виомика Сингх.

Войска Индии находятся в состоянии высокой боевой готовности и подтверждают приверженность деэскалации конфликта при условии, что Пакистан ответит взаимностью, указала Сингх. По ее словам, индийские силы соразмерно отреагировали на «враждебные действия» Исламабада.

«В быстром и выверенном ответе вооруженные силы Индии нанесли точный удар только по определенным военным целям. Пакистан также пытался продолжить вредоносную кампанию по дезинформации, заявляя об уничтожении индийской системы С-400, разрушении аэродромов», – добавила Сингх.

Первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри также назвал ложными заявления пакистанской стороны об уничтожении техники на авиабазах в Сирсе и Сурате и призвал «не поддаваться на паутину лжи, распространяемую Пакистаном».

В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Страна объявила об операции «Синдур» как ответе на теракт в Кашмире 22 апреля. Минобороны Индии сообщало, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры», а не по пакистанским военным объектам. В ответ Пакистан атаковал базы в Джамму, Патханкоте и Удхампуре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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