Индия: Пакистан переместил свои войска для наступления
Пакистанская армия начала перемещать свои войска в передовые районы, что указывает на возможные планы наступления, заявила на брифинге представитель индийских ВВС полковник Виомика Сингх.
Войска Индии находятся в состоянии высокой боевой готовности и подтверждают приверженность деэскалации конфликта при условии, что Пакистан ответит взаимностью, указала Сингх. По ее словам, индийские силы соразмерно отреагировали на «враждебные действия» Исламабада.
«В быстром и выверенном ответе вооруженные силы Индии нанесли точный удар только по определенным военным целям. Пакистан также пытался продолжить вредоносную кампанию по дезинформации, заявляя об уничтожении индийской системы С-400, разрушении аэродромов», – добавила Сингх.
Первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри также назвал ложными заявления пакистанской стороны об уничтожении техники на авиабазах в Сирсе и Сурате и призвал «не поддаваться на паутину лжи, распространяемую Пакистаном».
В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Страна объявила об операции «Синдур» как ответе на теракт в Кашмире 22 апреля. Минобороны Индии сообщало, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры», а не по пакистанским военным объектам. В ответ Пакистан атаковал базы в Джамму, Патханкоте и Удхампуре.