Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии
Пакистан начал военную операцию «Буньян уль-Марсус» против Индии, нанеся удары по нескольким базам, в том числе по складу ракет на севере страны. Об этом сообщил телеканал Geo.
Пакистан заявил, что перед началом наступления Индия выпустила ракеты по трем авиабазам, в том числе по одной недалеко от столицы Исламабада, но пакистанские средства ПВО перехватили большинство из них.
Название операции «Буньян уль-Марсус» взято из Корана, и означает «стена, построенная из расплавленного свинца». Оно символизирует силу, сплоченность и непроницаемость.
В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Страна объявила об операции «Синдур» как ответе на теракт в Кашмире 22 апреля. Минобороны Индии сообщало, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры», а не по пакистанским военным объектам.
В ответ Пакистан атаковал базы в Джамму, Патханкоте и Удхампуре. После обмена ударами Индия и Пакистан провели воздушный бой, который стал одним из «крупнейших и продолжительных в новейшей истории авиации». Битва с участием 125 истребителей длилась более часа.