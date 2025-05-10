Песков напомнил о готовности Путина к контактам с любыми зарубежными лидерами

Он указал также, что российская сторона не наблюдает от Европы желания реанимировать отношения с Москвой, а заявления из европейских стран в целом носят конфронтационный характер. Комментируя публикации в западных США о неудачных попытках изолировать РФ, представитель Кремля заявил, что сделать это очень сложно, поскольку Россия «составляет очень большую часть мира». Москва развивает отношения с большим количеством стран в разных направлениях и продолжит это делать, подчеркнул Песков.