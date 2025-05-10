Песков напомнил о готовности Путина к контактам с любыми зарубежными лидерами
Президент России Владимир Путин не раз говорил, что открыт к контактам с любыми зарубежными лидерами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
10 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов на «многое» для завершения российско-украинского конфликта, в том числе на переговоры с президентом РФ.
«Владимир Путин неоднократно говорил, что он готов к контактам с любыми лидерами. Он открыт для взаимодействия, для диалога с любыми лидерами в такой степени, в которой готовы сами лидеры», – сказал он.
Он указал также, что российская сторона не наблюдает от Европы желания реанимировать отношения с Москвой, а заявления из европейских стран в целом носят конфронтационный характер. Комментируя публикации в западных США о неудачных попытках изолировать РФ, представитель Кремля заявил, что сделать это очень сложно, поскольку Россия «составляет очень большую часть мира». Москва развивает отношения с большим количеством стран в разных направлениях и продолжит это делать, подчеркнул Песков.