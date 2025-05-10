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Песков напомнил о готовности Путина к контактам с любыми зарубежными лидерами

Ведомости

Президент России Владимир Путин не раз говорил, что открыт к контактам с любыми зарубежными лидерами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

10 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов на «многое» для завершения российско-украинского конфликта, в том числе на переговоры с президентом РФ.

«Владимир Путин неоднократно говорил, что он готов к контактам с любыми лидерами. Он открыт для взаимодействия, для диалога с любыми лидерами в такой степени, в которой готовы сами лидеры», – сказал он. 

Он указал также, что российская сторона не наблюдает от Европы желания реанимировать отношения с Москвой, а заявления из европейских стран в целом носят конфронтационный характер. Комментируя публикации в западных США о неудачных попытках изолировать РФ, представитель Кремля заявил, что сделать это очень сложно, поскольку Россия «составляет очень большую часть мира». Москва развивает отношения с большим количеством стран в разных направлениях и продолжит это делать, подчеркнул Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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