Мерц не исключил возможность беседы с Путиным для прекращения огня на Украине

Канцлер ФРГ также призвал стороны заключить 30-дневное перемирие. За этот срок, указал он, можно подготовиться к мирным переговорам. Мерц подчеркнул, что мяч сейчас «на стороне Путина» и он должен дать свой ответ. Если же после выходных прекращение огня не будет достигнуто, Евросоюз, Великобритания и США усилят давление на Россию, последует масштабное ужесточение санкций, заявил Мерц. Президент США Дональд Трамп «очевидно теряет терпение по отношению к Путину», считает политик.