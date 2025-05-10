Мерц не исключил возможность беседы с Путиным для прекращения огня на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов на «многое» для завершения российско-украинского конфликта, в том числе на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Bild.
Мерц в интервью не стал исключать возможность прямого разговора с Путиным, отмечает газета.
«Но сначала мы должны посмотреть, сможем ли мы достичь цели прекращения огня после этих выходных», – подчеркнул он.
Канцлер ФРГ также призвал стороны заключить 30-дневное перемирие. За этот срок, указал он, можно подготовиться к мирным переговорам. Мерц подчеркнул, что мяч сейчас «на стороне Путина» и он должен дать свой ответ. Если же после выходных прекращение огня не будет достигнуто, Евросоюз, Великобритания и США усилят давление на Россию, последует масштабное ужесточение санкций, заявил Мерц. Президент США Дональд Трамп «очевидно теряет терпение по отношению к Путину», считает политик.
Мерц, а также президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском прибыли утром 10 мая в Киев. Французский лидер заявил, что санкции против Москвы в случае ее отказа от перемирия могут ввести уже в ближайшие дни.