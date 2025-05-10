Песков: Москва ждет гибкости от Киева при посредничестве США

По словам Пескова, в противном случае это даст Киеву преимущество: Украина продолжит тотальную мобилизацию, переброску новых сил на фронт и обучение военных кадров. Представитель Кремля также заявил, что это Киев не готов к немедленным мирным переговорам. Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин делает все возможное для мирного урегулирования. Но при отсутствии возможности использовать дипломатические инструменты России приходится продолжать спецоперацию.