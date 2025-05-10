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Песков: Москва ждет гибкости от Киева при посредничестве США

Ведомости

Россия готова рассмотреть вопрос о продлении перемирия только после появления «определенной динамики» на поле боя. Об этом в интервью ABC News заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что сначала должны быть прекращены поставки оружия Украине.

По словам Пескова, в противном случае это даст Киеву преимущество: Украина продолжит тотальную мобилизацию, переброску новых сил на фронт и обучение военных кадров. Представитель Кремля также заявил, что это Киев не готов к немедленным мирным переговорам. Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин делает все возможное для мирного урегулирования. Но при отсутствии возможности использовать дипломатические инструменты России приходится продолжать спецоперацию.

Песков также отметил, что Кремль рассчитывает, что президент Трамп сможет побудить Киев проявить большую гибкость и политическую волю.

28 апреля Путин объявил о перемирии в конфликте на Украине с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне. Украина это перемирие фактически отвергла. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на 30 дней.

Кроме того, Украина многократно нарушала перемирие. Как сообщило Министерство обороны России, ВСУ за время перемирия совершили более 5000 нарушений режима прекращения огня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что дальнейшие действия Москвы в вопросе урегулирование украинского конфликта будут зависеть от поведения Киева в период объявленного Путиным трехдневного перемирия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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