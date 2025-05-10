Зеленский назвал «неживой» идею Келлога о создании буферной зоны на Украине
Предложение о создании 30-километровой буферной зоны на Украине является «неживой». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи «Коалиции решительных». Таким образом он ответил на инициативу спецпредставителя президента США по Украине и России Кита Келлога.
«Дальность современной артиллерии и дронов существенно превышает 15 км. Даже если мы будем говорить о 15 км [с каждой стороны], что мы будем делать с городом Херсон? Это сразу означает, что в Херсоне не будет наших войск. Не будет наших войск в Херсоне – у нас не будет Херсона», – сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).
Он добавил, что в рамках предложения по буферной зоне «у всех будет вроде бы мир», а в других городах будут продолжаться бои: «Потому что к ним будет долетать артиллерия».
«Поэтому об этом преждевременно говорить. Идея [относительно разведения войск] на сегодня не живая», – заключил он.
6 мая Келлог объявил, что украинские власти хотят заморозки конфликта по текущим линиям соприкосновения и предложил создать 30-километровую демилитаризованную зону. Он утверждал, что Киев рассматривает возможность отхода своих сил на 15 км и ожидает, что США убедят Москву поступить аналогично. Таким образом, получится 30 км демилитаризованной зоны.
На вопрос о готовности Москвы рассмотреть предложение украинской стороны о буферной зоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в Кремле не слышали о подобных инициативах от Киева.