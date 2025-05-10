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Зеленский назвал «неживой» идею Келлога о создании буферной зоны на Украине

Ведомости

Предложение о создании 30-километровой буферной зоны на Украине является «неживой». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи «Коалиции решительных». Таким образом он ответил на инициативу спецпредставителя президента США по Украине и России Кита Келлога. 

«Дальность современной артиллерии и дронов существенно превышает 15 км. Даже если мы будем говорить о 15 км [с каждой стороны], что мы будем делать с городом Херсон? Это сразу означает, что в Херсоне не будет наших войск. Не будет наших войск в Херсоне – у нас не будет Херсона», – сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).

Он добавил, что в рамках предложения по буферной зоне «у всех будет вроде бы мир», а в других городах будут продолжаться бои: «Потому что к ним будет долетать артиллерия».

«Поэтому об этом преждевременно говорить. Идея [относительно разведения войск] на сегодня не живая», – заключил он.

6 мая Келлог объявил, что украинские власти хотят заморозки конфликта по текущим линиям соприкосновения и предложил создать 30-километровую демилитаризованную зону. Он утверждал, что Киев рассматривает возможность отхода своих сил на 15 км и ожидает, что США убедят Москву поступить аналогично. Таким образом, получится 30 км демилитаризованной зоны. 

На вопрос о готовности Москвы рассмотреть предложение украинской стороны о буферной зоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в Кремле не слышали о подобных инициативах от Киева.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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