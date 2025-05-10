Зеленский назвал «неживой» идею Келлога о создании буферной зоны на Украине

«Дальность современной артиллерии и дронов существенно превышает 15 км. Даже если мы будем говорить о 15 км [с каждой стороны], что мы будем делать с городом Херсон? Это сразу означает, что в Херсоне не будет наших войск. Не будет наших войск в Херсоне – у нас не будет Херсона», – сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).