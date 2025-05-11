Песков: заявления Зеленского перед 9 мая граничили с безумием

Эту «грань безумия» Украина подкрепила роем беспилотников в День Победы, российские средства ПВО наладили работу, добавил он. Представитель Кремля согласился с Зарубиным, что речь идет о попытке срыва мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. При этом главным в этой истории стали не сами дроны, а «беспрецедентно провокационные заявления» украинского руководства. Слова Зеленского являются проявлением государственного терроризма, считает Песков.