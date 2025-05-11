Песков: заявления Зеленского перед 9 мая граничили с безумием
Заявления украинского президента Владимира Зеленского перед Днем Победы было «на грани безумия», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя налет беспилотников на Москву перед 9 мая. Фрагмент беседы опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Представитель Кремля напомнил слова Зеленского о том, он не может гарантировать безопасность 9 мая для гостей парада Победы в Москве. «И добавил, что русские сами устроят провокацию. Ну, заявление действительно такое, на грани безумия», – сказал Песков.
Эту «грань безумия» Украина подкрепила роем беспилотников в День Победы, российские средства ПВО наладили работу, добавил он. Представитель Кремля согласился с Зарубиным, что речь идет о попытке срыва мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. При этом главным в этой истории стали не сами дроны, а «беспрецедентно провокационные заявления» украинского руководства. Слова Зеленского являются проявлением государственного терроризма, считает Песков.
7 мая аэропорты России столкнулись с массовыми отменами и задержками рейсов на фоне многочисленных попытки Украины атаковать цели на российской территории при помощи дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении украинских беспилотников, которые пытались приблизиться к столице.