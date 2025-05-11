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Песков: заявления Зеленского перед 9 мая граничили с безумием

Ведомости

Заявления украинского президента Владимира Зеленского перед Днем Победы было «на грани безумия», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя налет беспилотников на Москву перед 9 мая. Фрагмент беседы опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Представитель Кремля напомнил слова Зеленского о том, он не может гарантировать безопасность 9 мая для гостей парада Победы в Москве. «И добавил, что русские сами устроят провокацию. Ну, заявление действительно такое, на грани безумия», – сказал Песков. 

Эту «грань безумия» Украина подкрепила роем беспилотников в День Победы, российские средства ПВО наладили работу, добавил он. Представитель Кремля согласился с Зарубиным, что речь идет о попытке срыва мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. При этом главным в этой истории стали не сами дроны, а «беспрецедентно провокационные заявления» украинского руководства. Слова Зеленского являются проявлением государственного терроризма, считает Песков.

7 мая аэропорты России столкнулись с массовыми отменами и задержками рейсов на фоне многочисленных попытки Украины атаковать цели на российской территории при помощи дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении украинских беспилотников, которые пытались приблизиться к столице. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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