Собянин: на подлете к Москве сбили еще пять украинских беспилотников
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще пяти украинских беспилотников, которые пытались приблизиться к столице. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил градоначальник столицы.
Ранее Собянин уже информировал о ликвидации пяти украинских дронов. До этого силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотных аппарата, а ранее был сбит один БПЛА.
В ночь на 7 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.
В ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что военные и спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасного проведения празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он пояснил, что, несмотря на эти удары, российская сторона сохраняет свою позицию относительно перемирия с 8 по 10 мая.