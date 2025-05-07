Собянин: на подлете к Москве сбили еще пять украинских беспилотников

В ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что военные и спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасного проведения празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он пояснил, что, несмотря на эти удары, российская сторона сохраняет свою позицию относительно перемирия с 8 по 10 мая.