На подлете к Москве сбили еще пять украинских беспилотников
На подлете к Москве сбито пять беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам мэра столицы, экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА.
В ночь на 7 мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Москвы. Вечером 6 мая Собянин писал, что силы ПВО в течение всего дня отражали атаки БПЛА. С 17:38 мск до 22:52 мск Собянин рассказал об уничтожении восьми беспилотников.
Два часа назад мэр рассказал об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего в Москву.