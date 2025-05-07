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Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву беспилотника

Ведомости

Силами противовоздушной обороны (ПВО) была отражена атака еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летевшего в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения обломков беспилотника сейчас работают специалисты экстренных служб.

Менее часа назад Собянин сообщал о том, что на подлете к столице был уничтожен один БПЛА.

В ночь на 7 мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Москвы. Вечером 6 мая Собянин писал, что силы ПВО в течение всего дня отражали атаки БПЛА. С 17:38 мск до 22:52 мск Собянин рассказал об уничтожении восьми беспилотников.

В ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что спецслцжбы и военные принимают все необходимые меры для того, чтобы празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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