На подлете к Москве уничтожен еще один беспилотник
Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Сейчас на месте падения его обломков работают специалисты экстренных служб.
В ночь на 7 мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Москвы. Вечером 6 мая Собянин писал, что силы ПВО в течение всего дня отражали атаки БПЛА. С 17:38 мск до 22:52 мск Собянин рассказал об уничтожении восьми беспилотников.
В ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что спецслцжбы и военные принимают все необходимые меры для того, чтобы празднование 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке.