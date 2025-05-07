На подлете к Москве уничтожен еще один беспилотник

В ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что спецслцжбы и военные принимают все необходимые меры для того, чтобы празднование 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке.