МИД Франции подготовил половину нового пакета антироссийских санкций
Министерство иностранных дел Франции подготовило около половины 17-го пакета санкций Евросоюза против России, он почти принят, сообщил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро.
«Европейцы со своей стороны уже несколько недель работают над новым пакетом санкций. Мы внесли свой вклад в это: мое министерство даже сформулировало половину определений для этого пакета санкций, который уже практически принят», – сказал министр в эфире радиостанции France Inter (цитата по ТАСС).
Еврокомиссия (ЕК) намерена принять 17-й пакет ограничений против Москвы к 20 мая, заявила ранее на этой неделе глава евродипломатии Кая Каллас. Его содержание она не уточнила, поскольку оно «еще не согласовано». До этого сообщалось, что Еврокомиссия может представить пакет мер ЕС 6 мая.
Издание EUObserver писало, что в него будут включены 54 физических и 14 юридических лиц. Среди прочего ЕК предложила внести в черный список российскую страховую компанию VSK, судоходную компанию Volga Shipping и ряд судов. В середине апреля стало известно, что европейские власти не будут включать запрет импорта сжиженного природного газа в очередной пакет санкций.