МИД Франции подготовил половину нового пакета антироссийских санкций

«Европейцы со своей стороны уже несколько недель работают над новым пакетом санкций. Мы внесли свой вклад в это: мое министерство даже сформулировало половину определений для этого пакета санкций, который уже практически принят», – сказал министр в эфире радиостанции France Inter (цитата по ТАСС).