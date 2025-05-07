EUObserver: новый пакет санкций ЕС затронет 54 физлица и 14 компаний
В 17-й пакет санкций ЕС против России будут включены 54 физических и 14 юридических лиц. Об этом пишет издание EUObserver со ссылкой на документ Еврокомиссии (ЕК).
Среди прочего ЕК предложила внести в черный список российскую страховую компанию VSK и судоходную компанию Volga Shipping и ряд судов.
В середине апреля Reuters писал, что европейские власти не будут включать запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ) в 17-й пакет санкций. Вместо этого ЕК намерена представить дорожную карту по отказу от зависимости от российских энергоресурсов к 2027 г.
6 мая глава евродипломатии Кая Каллас объявила, что страны ЕС намерены отказаться от импорта российских энергоносителей к 2027 г. Теперь предложение должны рассмотреть Европарламент и страны ЕС.